GameDivision Community Award 2021: votate il vostro gioco dell’anno!

Stiamo velocemente giungendo alla fine dell’anno, i The Game Awards sono ormai avvenuti e le varie testate nazionali e internazionali stanno cominciando ad assegnare i premi del Gioco dell’Anno. Come ogni anno, anche noi di GameDivision assegneremo un premio redazionale (che arriverà entro la fine del mese), ma oltre a ciò non può assolutamente mancare l’Award assegnato dalla nostra community o più precisamente, da voi!

Come avviene l’assegnazione? In maniera, in realtà, piuttosto semplice. Poco sotto trovate un sondaggio Google in cui potete scegliere il vostro videogioco preferito del 2o21 (una sola scelta per persona). Per votare basta accedere o registrarsi con un account Google, le email sono anonime e i dati non vengono assolutamente segnati o salvati. I titoli sono stati scelti per ciò che hanno rappresentato durante l’intero anno videoludico, ciò significa che non sono presenti tutti i videogiochi usciti, ma solo una piccola parte. La votazione continuerà fino a martedì 28 dicembre 2021, quindi avete una settimana per esprimere il vostro voto. Di seguito potete trovare i giochi scelti per la votazione:

Psychonauts 2 (Xbox Game Studios)

(Xbox Game Studios) Returnal (Sony PlayStation)

(Sony PlayStation) Deathloop (Xbox Game Studios – Bethesda)

(Xbox Game Studios – Bethesda) Resident Evil Village (Capcom)

(Capcom) Halo Infinite (Xbox Game Studios)

(Xbox Game Studios) Ratchet & Clank Rift Apart (Sony PlayStation)

(Sony PlayStation) Metroid Dread (Nintendo)

(Nintendo) Forza Horizon 5 (Xbox Game Studios)

(Xbox Game Studios) It Takes Two (EA)

Chiaramente, oltre a votare, vi invitiamo a raccontarci la vostra scelta nello spazio riservato ai commenti, magari spiegandoci del perché del vostro voto e ciò che ha rappresentato il suddetto gioco per voi. Nel corso dei prossimi giorni avrete modo di trovare anche il gioco dell’anno secondo la redazione di GameDivision, che verrà votato attraverso un sondaggio interno che verrà reso pubblico nel momento in cui decreteremo il vincitore.

Oltre a ciò, potete trovare già da ora il nostro articolo dedicato ai migliori titoli usciti durante il 2021, con tanto di lista degli Award speciali assegnati durante l’anno.