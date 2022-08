Oltre all’annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel servizio nel corso delle prossime settimane, Microsoft ha comunicato anche quali giochi usciranno da Xbox Game Pass. A differenza di altri mesi, però, questa volta il numero di giochi e decisamente alto, così come sono ottimi i giochi che purtroppo abbandoneranno il catalogo del servizio del colosso di Redmond. Una prassi oramai consolidata, tra contratti che scadono: gli unici giochi che rimangono a vita all’interno del servizio sono infatti le esclusive, come Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Tutti i giochi abbandoneranno il servizio il 31 agosto 2022. Tra i titoli che usciranno dal catalogo di Xbox Game Pass troviamo Elite Dangerous, il simulatore die splorazioni spaziali targato Frontier Development, Hades e NBA 2K22. Lascerà il servizio anche Two Point Hospital, il gioco di debutto di Two Point Studio. Da alcuni giorni però è disponibile nel servizio il suo successore spirituale, ovvero Two Point Campus, che sostituisce l’ambientazione ospedaliera con quella di un classico college statunitense.

Usciranno dal servizio anche giochi decisamente particolari, come per esempio Twelve Minutes (avventura grafica molto particolare) e What Remains of Edith Finch. Scopriamo l’elenco completo, con le piattaforme, subito qui in basso:

Elite Dangerous (Cloud e Console)

Hades (Cloud, Console e PC)

Myst (Cloud, Console e PC)

NBA 2K22 (Cloud e Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console e PC)

Spiritfarer (Cloud, Console e PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console e PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console e PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console e PC)

World War Z (Cloud, Console e PC)

Chiaramente, come ci ricorda Microsoft, sarà possibile acquistare tutti questi giochi con una percentuale di sconto. Lo sconto è disponibile solamente per tutti gli abbonamenti a Xbox Game Pass, indipendentemente dal loro tier di abbonamento. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.