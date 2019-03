Xbox Game Pass: annunciati sei nuovi giochi

Xbox Game Pass si aggiornerà presto con sei nuovi giochi: ecco l'elenco completo delle novità in arrivo a breve termine su Xbox One.

Xbox ha annunciato quali saranno i prossimi giochi in arrivo all’interno del servizio Xbox Game Pass, che ci permette di accedere a un catalogo in continua espansione di titoli per Xbox One, Xbox 360 e Xbox (compatibili con One, chiaramente). A breve, arriveranno ben sei giochi.

Per iniziare, avremo modo di esplorare le città cyberpunk di Deus Ex Manking Divided: seguito diretto di Deus Ex Human Revolution, ripropone una struttura mista tra stealth e sparatutto, fondato su molteplici abilità che danno accesso a percorsi di esplorazione differenti. La serie è attualmente in fase di stallo, sia perché le vendite del gioco non si sono rivelate soddisfacenti, sia perché Eidos Montreal è impegnata nello sviluppo di un titolo legato ad Avengers, sempre sotto Square Enix. Si tratta di un’ottima occasione, quindi, per testare un gioco “controverso”, senza spese aggiuntive.

Abbiamo poi The Walking Dead: Michonne, la mini-serie indipendente ambientata nell’universo videoludico costruito da Telltale Games, oramai scomparsa. L’IP ora è in mano a Skybound il quale, anche grazie all’aiuto di una parte del team di Telltale, sta concludendo i lavori sulla stagione finale (potete trovare la recensione del terzo e penultimo episodio a questo indirizzo).

Abbiamo poi Vampyr, l’action GDR sandbox di Dontnod che, dopo le avventure di Life is Strange, si è dedicata ai vampiri. Nei panni del Dot. Reed, ex-medico di guerra e neo-vampiro, dovremo capire cosa sta accadendo a Londra e cosa è successo a noi per primi: saremo fedeli al giuramento di Ippocrate, oppure cederemo alla tentazione del sangue, utile per salire di livello e ottenere grandi poteri?

A questo sia aggiunge What Remians of Edith Finch, un’avventura narrativa dai toni malinconici sviluppata dai creatori di The Unfinished Swan. Giant Sparrow ci porta a scoprire i Finch, una famiglia misteriosa che sembra segnata dalla morte: ogni membro, infatti, è presto o tardi morto in modo tragico. Poi, è il turno di Operencia: The Stolen Sun: già sapevamo che sarebbe stato aggiunto all’Xbox Game Pass. Si tratta di un nuovo GDR, che sarà disponibile fin dal D1! Infine, avremo modo di giocare anche a Marvel vs Capcom Infinite, i personaggi di entrambi i mondi si uniranno in un grande picchiaduro. Diteci, quali di questi vi interessano?