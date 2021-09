Xbox Game Pass: nuovi titoli, ma un’esclusiva lascia il servizio

Come ogni inizio mese Microsoft ci ha svelato quelle che saranno le novità per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Come di consueto ci sono molti nuovi giochi in arrivo nella libreria digitale dell’abbonamento, ma anche altrettanti giochi che abbandoneranno molto presto il pass. Questo mese in particolare, inoltre, c’è una grossa esclusiva che lascerà il servizio, ma anche la possibilità di pre-installare Halo Infinite.

I giochi che arriveranno molto presto nel servizio Xbox Game Pass sono otto, con i primi quattro che arriveranno insieme a partire dal prossimo 2 settembre. Il primo di questo è Craftopia in versione Game Preview, un sandbox che vi porterà ad esplorare e creare in un isola ricca di vita e animali che vi faranno compagnia nei vostri viaggi esplorativi. Il 2 settembre sarà anche il giorno di Final Fantasy XIII, Signs of the Sojourner e Surgeon Simulator 2.

Il 7 settembre sarà invece il turno di Crown Trick, un avventura procedurale in arrivo su console e PC. Il 9 settembre è invece giorno di tripletta, a partire dal nuovo The Artful Escape, la fantastica avventura musicale psichedelica in arrivo su console e PC, il retrofuturista Breathedge ed il rogue like Nuclear Thorne. Tra i giochi che lasceranno il servizio a breve, invece, ci sarà un pezzo da novanta come Forza Motorsport 7.

Vediamo nello specifico tutti i giochi che arriveranno presto su Xbox Game Pass insieme a quelli che lasceranno il servizio nei prossimi giorni.

Presto in arrivo

Craftopia (Game Preview) – 2 settembre su console, PC e cloud

Final Fantasy XIII – 2 settembre su console e PC

Signs of the Sojourner – 2 settembre su console, PC e cloud

Surgeon Simulator 2 – 2 settembre su console, PC e cloud

Crown Trick – 7 settembre su console e PC

Breathedge – 9 settembre su console, PC e cloud

Nuclear Throne – 9 settembre su console, PC e cloud

The Artful Escape – 9 settembre su console e PC

Lasceranno il servizio

Red Dead Online – 13 settembre

Company of Heroes 2 – 15 settembre

Disgaea 4 – 15 settembre

Forza Motorsport 7 – 15 settembre

Hotshot Racing – 15 settembre

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 settembre

Thronebreaker: The Witcher Tales – 15 settembre

Come al solito a inizio mese c’è un grosso via vai nel servizio Microsoft, ma quel che è certo è che c’è sempre qualcosa di nuovo ed interessante da giocare per gli abbonati.