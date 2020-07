Xbox Game Pass: xCloud sarà gratis nel servizio, data e dettagli

Mancano ormai pochissimi mesi all’arrivo della nuova generazione. Microsoft e Sony stanno piano piano scoprendo le proprie carte testimoniando ancora una volta quanto sia roseo il futuro delle due aziende. Microsoft ha da poco annunciato l’evento dedicato ad Xbox Series X ed ai prossimi titoli in uscita, evento che ha portato inevitabilmente all’interesse da parte degli appassionati e non. Sappiamo bene quanto la politica dell’azienda americana sia incentrata sul “futuro del gaming” ed infatti, in queste ore il boss Phil Spencer ha annunciato che il suo Project xCloud uscirà definitivamente dalla fase beta a partire da settembre. Ma non finisce qui, il servizio infatti sarà inserito all’interno di Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi.

Qui di seguito potete leggere il tweet che ufficializza il tutto. Questa “unione” avverrà quindi a settembre, il giorno non è stato ancora specificato. Uscendo dalla fase beta avremo quindi modo di giocare ad oltre 100 giochi persenti su Game Pass sul nostro telefono o tablet.

We’re committed to putting players first. As part of that commitment, we’re happy to announce that Xbox Game Pass and Project xCloud are coming together at no additional cost starting in September. Learn more here: https://t.co/hLuk0aeAZG — Xbox Wire (@XboxWire) July 16, 2020

“Annunciamo oggi che a Settembre nei paesi supportati, daremo Xbox Game Pass e Project xCloud senza costi aggiuntivi a tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate. Unire il cloud gaming a Xbox Game Pass Ultimate vuol dire che i giochi non sono più legati al vostro soggiorno e, similmente a quanto succede con i film e la musica, potrete continuare le vostre partite nello stesso identico punto nelle quali le avete lasciate e su qualunque dispositivo supportato.”

Dovremo aspettare ancora un paio di mesi per testare il tutto, in attesa di questo, cosa ne pensate? Vi aspettavate questa notizia da parte del capo di Xbox?