Xbox ha istituito un team per la preservazione dei videogiochi

Xbox, il colosso gaming guidato da Phil Spencer e dalla visionaria Sarah Bond, ha annunciato un'iniziativa ambiziosa: la creazione di un team dedicato alla preservazione dei videogiochi.

Questo annuncio non è soltanto una nota positiva per gli appassionati di Xbox, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta per l'intera industria dei videogiochi. Come sottolineato da Bond in un'intervista rilasciata a Windows Central, la preservazione dei videogiochi è una questione che riguarda non solo Xbox, ma l'intera comunità dei videogiocatori e la stessa industria.

L'iniziativa di Xbox non è un caso isolato, ma rappresenta il culmine di un impegno a lungo termine per preservare il ricco patrimonio videoludico. Attraverso la retrocompatibilità, Xbox ha già dimostrato il suo impegno nel consentire ai giocatori di godere dei titoli del passato sulle più recenti piattaforme. Tuttavia, la fondazione di un team dedicato indica che Xbox è pronta a compiere ulteriori passi avanti in questo settore.

L'87% dei videogiochi classici non esiste più, secondo uno studio recente. Questo dato spaventoso sottolinea l'urgenza di un'azione concreta per preservare il patrimonio videoludico per le generazioni future. L'iniziativa di Xbox potrebbe rappresentare un faro che guida l'intera industria verso una maggiore consapevolezza e impegno nella preservazione dei videogiochi.

Il prossimo Xbox Showcase previsto a giugno promette di essere un momento importante per conoscere i dettagli delle mosse del nuovo team creato da Xbox.

L'iniziativa di Xbox non è soltanto una mossa di marketing, ma una dichiarazione di intenti per il futuro dell'industria videoludica. Speriamo che altre aziende seguano l'esempio di Xbox e si impegnino attivamente nella preservazione dei videogiochi, trattandoli con lo stesso rispetto riservato ad altre forme d'arte.