Dopo l’annuncio della data di uscita di Starfield, Xbox ha prontamente comunicato (seppur in maniera decisamente inusuale) la data del suo prossimo showcase. Come era lecito aspettarsi, il prossimo appuntamento per scoprire tutte le novità che bollono in pentola a Redmond bisognerà attendere l’estate 2023.

L’annuncio è arrivato su Twitter, ma al momento non ci sono dettagli riguardanti l’orario in cui verrà trasmesso. Come riportato sul social network, il prossimo Xbox Games Showcase andrà in onda domenica 11 giugno 2023. Si tratta del classico posizionamento estivo per gli eventi dedicati ai videogiochi, ma che non sarà legato all’E3 2023. Come volevano i rumor, dunque, il colosso di Redmond non sarà presente alla fiera estiva. Una scelta perfettamente logica, che segue l’evoluzione di come questo media viene raccontato e di come siano cambiati i trend rispetto al passato, dove la fiera di Los Angeles rappresentava un elemento centrale per tutta questa industria.

Lo showcase di Xbox sarà però privo di Bethesda o almeno così emerge dal tweet di Microsoft. Nessun problema però: l’unica uscita dopo giugno 2023 sarà l’espansione di The Elder Scrolls Online, che però è curata da Zenimax Online. Il gioco single player più atteso invece, Starfield, avrà un suo show dedicato, che andrà in onda proprio dopo lo showcase. Più che giustificata dunque l’assenza di Bethesda in toto dallo show, che potrà così concentrarsi esclusivamente sulle produzioni degli altri studi.

Join us for #StarfieldDirect following the Xbox Games Showcase on Sunday, June 11 https://t.co/Igj84qH7AT — Xbox (@Xbox) March 8, 2023

Pur non sapendo con certezza cosa verrà mostrato, è molto probabile che a prendersi la scena saranno Forza Motorsport (previsto per il 2023) e STALKER 2. Attenzione poi anche ad Avowed, Fable e Contraband, che sembrano spariti dai radar e forse, a distanza di anni, potrebbero essere pronti a mostrarsi. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi e vi riporteremo aggiornamenti non appena saranno disponibili. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.