Xbox, l’E3 2021 potrebbe allargare la famiglia first party

L’E3 2021 di Xbox potrebbe non essere incentrato solamente sui videogiochi. Nel corso delle ultime ore, infatti, Jez Corden (giornalista di Windows Central e noto insider dell’industria videoludica) ha anticipato che sul palco della conferenza della casa di Redmond potrebbe essere annunciata una nuova acquisizione. Il condizionale in questo caso è d’obbligo: lo stesso giornalista ha dichiarato di non avere troppe informazioni in merito e non si aspettava che il suo messaggio ricevesse una tale risonanza mediatica via Twitter.

Andiamo con ordine: Corden ha dichiarato che si aspetta di vedere una nuova acquisizione da parte di Xbox sul palco dell’E3 2021. Il messaggio è stato affidato alla popolare app di messaggistica Discord, utilizzata tantissimo da giocatori e anche team di sviluppo e publisher. Il giornalista ha affermato di aver sentito voci parlare di alcune acquisizioni di IP ma si aspetta almeno un altro studio entrare nella famiglia first party del settore videogiochi di Microsoft.

Pur avendo un alto grado di affidabilità, Jez Corden ha messo comunque le mani avanti. Non ha sentito personalmente le fonti, non può esporsi come ha fatto in passato su Xbox, come ad esempio la possibilità di vedere Project Omen (il nuovo gioco di Arkane, sempre secondo una sua dichiarazione) oppure gli accordi di esclusività in merito all’acquisizione di Bethesda. Sono infatti rumor, che potrebbero essere veritieri come no. Anche in questi casi, dunque, occorre prendere il tutto con le pinze e attendere una settimana prima di scoprire la verità.

Una nuova acquisizione da parte di Xbox potrebbe comunque essere in linea con il piano strategico di Phil Spencer. Negli ultimi anni infatti la casa di produzione ha infatti comprato diversi team di sviluppo, tra quelli più piccoli come Double Fine fino a quelli decisamente più grandi come appunto Bethesda e Zenimax. Se la famiglia di Microsoft dovesse allargarsi per davvero lo scopriremo domenica 13 giugno a partire dalle 20:00 italiane, orario in cui andrà in onda la press conference dell’E3 2021 della casa di Redmond.