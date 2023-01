Ne avevamo già parlato a inizio settimana, complice un report di Jez Corden, ma ora è ufficiale: Xbox manderà in onda il suo primo evento del 2023, dedicato ovviamente a fare luce su una parte dei prodotti attualmente in sviluppo presso i suoi studi first party. Ad annunciarlo ci ha pensato Microsoft, in un breve comunicato lanciato sul suo blog ufficiale, oltre che su Twitter.

Ben poco cambia dal leak degli scorsi giorni. Viene confermato l’evento per il 25 gennaio 2023, alle ore 20:00 italiane. Confermato anche il nome, ovvero Xbox Developer_Direct e confermata, di conseguenza, anche la dimensione dello stesso. Non dobbiamo aspettarci uno show come quelli dell’E3 e della Summer Game Fest, ma piuttosto un evento più vicino alla concorrenza come quelli di Sony e Nintendo.

Per quanto riguarda i giochi presenti, abbiamo una brutta notizia. Microsoft ha deliberatamente scelto di non mostrare Starfield. Il prossimo gioco di casa Bethesda sarà protagonista di uno show a parte, completamente incentrato sul gioco, di cui però Microsoft non ha ancora annunciato eventuali date di messa in onda. Considerando che il titolo è al momento ancora previsto per la seconda metà del 2023, è molto probabile che possa tornare a mostrarsi tra febbraio e maggio. Confermata invece la presenza di The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall. Considerato che di quest’ultimo sono già state pubblicate diverse anteprime, è molto probabile che durante l’evento possa venire annunciata la release date del nuovo gioco di Arkane.

Ipotesi a parte, al momento dobbiamo concentrarci sulle dichiarazioni ufficiali. Vi ricordiamo, dunque, che lo show è previsto per il 25 gennaio 2023 e sarà una trasmissione incentrata su pochi giochi rispetto alla line-up di Xbox per questo 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

