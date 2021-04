Xbox Live Gold non è più necessario, free-to-play ora gratis

Xbox Live Gold non è più necessario per giocare online ai titoli free-to-play! Una mossa decisamente gradita dall’utenza e che segna un avvicinamento, da parte di Microsoft, ai modelli delle controparti. Adesso, potrete giocare a titoli come Call of Duty Warzone, Fortnite e Apex Legends semplicemente scaricandoli, senza costi aggiuntivi. Inoltre Xbox Series S, con questo cambio di rotta, otterrà sicuramente un riscontro maggiore, come una macchina perfetta per i free-to-play e per il Game Pass.

La decisione del colosso americano è stata presa qualche mese addietro, a seguito di un annuncio riguardo l’aumento del prezzo di Live Gold (ne abbiamo parlato in questa news). L’utenza, infatti, fece notare a Microsoft il proprio malcontento, ottenendo una risposta rapida e positiva: ““Oggi abbiamo commesso un errore e avete fatto bene a farcelo notare. Connettersi e giocare con gli amici è una parte vitale del gioco e non siamo riusciti a soddisfare le aspettative dei giocatori che contano su di noi ogni giorno. Di conseguenza, abbiamo deciso di non modificare il prezzo di Xbox Live Gold”;

“Stiamo trasformando questo momento in un’opportunità per portare Xbox Live più in linea con il modo in cui vediamo il giocatore e portarlo al centro della sua esperienza. Per i giochi free-to-play, non avrai più bisogno di un abbonamento Xbox Live Gold per giocarci. Stiamo lavorando duramente per realizzare questo cambiamento il prima possibile nei prossimi mesi”, concluse Microsoft. Proprio come annunciato mesi fa, l’azienda ha mantenuto fede alle sue promesse, dimostrando grande attenzione ai desideri della propria community.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, date uno sguardo anche alla nostra anteprima di Returnal: cliccate qui visualizzarla.