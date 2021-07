Xbox mette un punto alla console war su Twitter

Così come lo era stato per PS4 e Xbox One, o ancor prima con PS3 e Xbox 360, anche in questi ultimi mesi i giocatori di tutto il mondo discutono sullo stesso argomento: meglio PlayStation o Xbox Series X? Un quesito semplice ma pieno di possibili soluzioni, tutte valide in base alla soggettività di chi effettivamente gioca. In genere, non c’è una vera e propria risposta, proprio perché dipende dall’obiettivo della domanda.

Se si vuole prendere parte a un’esperienza ludica immersiva potremmo scegliere PS5 con il suo Dualsense, mentre se preferissimo giocare a un vasto catalogo di titoli di differenti generazioni, la mente andrebbe subito a Xbox Series X|S, che peraltro sta vendendo molto bene. La soggettività della scelta non ferma però i giocatori che cercano sempre di creare del flame sui social network, specialmente sulle pagine di grandi compagnie come Sony, Nintendo e Microsoft.

Non si tratta di certo una novità, tanto che le aziende hanno sempre dei piani specifici per trattare questo genere di comportamento, generalmente evitando di rispondere a quegli utenti. Tuttavia, la pagina Twitter ufficiale di Xbox ha sorpreso tutti decidendo non solo di fare un commento ufficiale ma dicendo anche qual è, secondo loro, la migliore console attualmente presente sul mercato. Nel tweet che lasciamo di seguito possiamo leggere “alle persone che ci rispondono dicendo ‘PS5 è migliore’: la miglior console è quella con cui ti diverti a giocare. Divertitevi!”

To the people in our replies saying ‘PS5 is better’: ​ The best console is the one you enjoy playing. Have fun! — Xbox (@Xbox) July 16, 2021

Microsoft spezza quindi una lancia a favore del divertimento, cercando non di mettere in buona luce la sua Xbox Series X ma consigliando a tutti gli utenti di giocare come più preferiscono. Va da sé che tantissimi utenti hanno apprezzato questa presa di posizione tra cui anche Cory Balrog di Santa Monica Studio, che ha risposto con un cuore, o Andy Salisbury, community manager di 343 Industries. Fateci sapere con un commento quali sono le piattaforme su cui giocate maggiormente.