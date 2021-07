Xbox Series X|S vendono benissimo, battuto un record

Le console nel periodo di giugno negli Stati Uniti d’America hanno subito una brusca impennata nelle vendite dopo il periodo E3 2021, e in particolare sono state proprio le Xbox Series X|S ad aver registrato un grande influsso nelle statistiche, praticamente da record.

Stando a quanto notifica l’NPD Group, una società di monitoraggio dei consumi negli USA, gli statunitensi hanno speso nel solo mese di giugno 401 milioni di dollari in nuove console, un aumento del 112% rispetto allo stesso periodo del 2020 nonostante ci fossero più restrizioni per la pandemia e, di conseguenza, più tempo per stare in casa. In queste statistiche non vengono conteggiati le singole vendite di gadget e accessori come i controller. Ovviamente la situazione è cambiata dal 2020 a causa dell’avvento delle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma tra le vendite inarrestabili si trova anche Nintendo Switch.

L’analista Mat Piscatella ha commentato così la situazione delle vendite di console negli Stati Uniti: “Questo è il totale più alto raggiunto in un mese di giugno, dai 617 milioni di dollari del 2008.” Per il momento, riferendoci all’anno in corso, i consumi relativi all’industria dei videogiochi sono aumentati del 45% rispetto alla prima metà dell’anno 2020. A dominare gli acquisiti delle console ci sono Xbox Series X|S e Nintendo Switch a seconda dei punti di vista, sempre secondo Piscatella: “Xbox Series X|S è stata la piattaforma hardware più venduta in dollari per il mese di giugno, mentre Nintendo Switch ha guidato le vendite in singole unità.”

Inoltre, questo è stato anche il mese di giugno più redditizio dell’intera storia di Xbox. La nuova console di Microsoft, con questi risultati, ha appena infranto un vecchio record di vendite che risaliva al 2011, quando la piattaforma di gioco era l’Xbox 360. Per l’intero corso del 2021, invece, Nintendo Switch domina ancora il mercato. Questo forse spiega un po’ anche perché prima di arrivare a una fantomatica nuova “Switch Pro“, Nintendo abbia deciso di muoversi, come suo solito, con una versione aggiornata della sua console base, il nuovo modello OLED.