Xbox: Microsoft regala gift card per i vostri acquisti, controllate la mail

Se state cercando una Xbox Series X o Series S, vi conviene tenere d’occhio la vostra mail. Nel corso delle ultime ore, infatti, diversi utenti Microsoft stanno ricevendo delle carte regalo, con importi decisamente alti, distribuite da parte della casa di Redmond. Esattamente, avete capito benissimo: nessun tentativo di scam, almeno per questa volta.

Il primo a riportare l’esistenza di questo regalo è stato l’insider Wario64, che ha pubblicato uno screenshoot di una carta regalo di casa Microsoft. Non è stato lui l’utilizzatore finale (poiché non è arrivata nella sua mail), ma chiunque l’abbia ricevuta sarà stato molto contento, visto che è il massimo dell’importo erogabile, ovvero ben 100 Dollari. Altri report invece parlano di tagli nettamente più piccoli, come ad esempio una decina di Dollari. Ovviamente le carte regalo possono essere spese solamente all’interno del Microsoft Store per un range di prodotti diversi, come ad esempio un Surface o (appunto) una console Xbox nuova di zecca, senza nessun limite.

Al momento questa promozione sembra attiva soprattutto negli Stati Uniti, ma non è escluso che Microsoft decida di portare questa promozione anche in Europa o in altri paesi. In aggiunta, non è chiaro quali utenti siano eleggibili per la promozione. Considerando che il tutto è partito in maniera piuttosto stealth. L’unica conferma che abbiamo in merito è quella riportata da The Verge, che svela la bontà di questa promozione lanciata per poter aumentare le vendite mentre ci avviciniamo sempre di più al periodo natalizio.

Check your emails: Microsoft Store is sending emails to random users with up to $100 gift card. Subject title: "Here’s $100 to start your holiday shopping" pic.twitter.com/mHzICdKUJy — Wario64 (@Wario64) November 10, 2021

Nel caso riceveste la speciale promozione, sappiate che nel Microsoft Store è possibile trovare una vasta gamma di prodotti, come ad esempio mouse, tastiere, Surface, console Xbox ma anche sottoscrivere abbonamenti a servizi come Xbox Game Pass o Xbox Live Gold. Davvero difficile non trovare un modo su come investire questo regalo da parte della casa di Redmond.