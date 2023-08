Con una mossa che ci ha ricordato tantissimo gli storici Faceplate per la prima versione della Xbox 360, oggi Microsoft ha presentato gli Xbox Wraps, ovvero delle cover, indubbiamente peculiari, che vi permetteranno di personalizzare la vostra Xbox Series X con estrema semplicità.

I Wraps altro non sono che dei rivestimenti che, la stessa Microsoft, ha definito come una soluzione pratica, sostenibile ed economica che permette a tutti gli utenti di personalizzare la propria Series X in base al gioco preferito del momento, o allo stile di ogni giocatore, senza imporre di acquistare una nuova console ogni volta che viene presentata un’edizione limitata.

I Wraps avranno un costo di 49,99€ e, in Europa, saranno disponibili in due varianti: una dedicata a Starfield (in uscita il 18 Ottobre) e una chiamata Mineral Camo (in uscita il 10 Novembre). Entrambe, inoltre, sono già disponibili per il preordine presso lo store di Microsoft.

Xbox Wraps

Per chi si stesse chiedendo come funzionano le Wraps, queste protezioni sono state progettate appositamente per la Serie X e offrono una aderenza altamente precisa. Ogni dettaglio è stato preso in considerazione per garantire che le prestazioni della console siano preservate: le aperture sono tutte libere e sono state aggiunti dei piccoli supporti nella parte inferiore delle protezioni per garantire che l’aria possa fluire liberamente attraverso la console.

Le Wraps sono realizzate con dei pannelli, rivestiti con delle finiture in tessuto stampato e realizzate per durare nel tempo, le Wraps si applicano semplicemente piegandole attorno alla console e fissandole con un sistema di chiusure a gancio. L’interno delle Wraps, inoltre, è realizzato in silicone, in maniera tale da aderire alle pareti della Series X e rimanere in posizione.

Il risultato finale, almeno per noi, non convince appieno, visto che la parete posteriore della console rimane parzialmente “svestita” ma aspettiamo di poter provare con mano una di queste Wraps per capire se siano davvero una soluzione pratica e convincente.