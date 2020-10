Xbox Series S: vi piace il design? Ecco gli altri prototipi ufficiali

A causa dei numerosi rumor che ci hanno accompagnato per tutta l’estate, sembra quasi che Xbox Series S sia stata annunciata ormai moltissimo tempo addietro. La verità invece è che Microsoft ha svelato la propria seconda console next gen solamente qualche settimana fa, insieme a tutte le caratteristiche tecniche della macchina e del sorprendente prezzo di lancio col quale Series S debutterà sul mercato.

La nuova console entry-level di prossima generazione targata Microsoft però, avrebbe potuto avere un aspetto molto diverso,e a rivelarlo è stata una nuova immagine da poco apparsa in rete. In una recente intervista rilasciata alla redazione Medium, alcuni membri dello staff di progettazione di Microsoft, hanno fornito alcune informazioni su come è stata raggiunta la forma finale della nuova console Xbox Series S.

Dando un’occhiata alla foto che ritrae le versioni prototipo di Xbox Series S, è possibile vedere come il già iconico grande cerchio presente nel design definitivo della console, fosse un elemento fin da subito preso in considerazione da Microsoft. “Le nostre scelte di design sono state ovviamente influenzate da come i giocatori vanno a posizionare le proprie console in casa, quindi abbiamo tenuto conto anche dei possibili diversi orientamenti dei mobili” ha spiegato il senior designer di Microsoft Nicolas Denhez.

Il risultato finale però sembra aver accontentato tutti, svelando quella che si è presentata come la più piccola e compatta Xbox mai prodotta. Vi ricordiamo che, proprio come Xbox Series X, anche Series S debutterà sul mercato a partire dal prossimo 10 novembre. Cosa ne pensate del design di Series S? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.