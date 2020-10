Xbox Series S: i caricamenti saranno più veloci di Xbox Series X?

In una lunga intervista con Kotaku, Phil Spencer ha parlato di diversi aspetti che riguardano la prossima generazione videoludica, pronosticando che sarà proprio Xbox Series S ad avere la meglio tra le due console Microsoft nel lungo periodo. Secondo il capo del marchio Xbox, quest’ultima non sarà soltanto in grado di offrire al grande pubblico la possibilità di entrare nella next-gen ad un costo davvero appetibile – incarnando la vera sfida per la prossima gen tra le due console sorelle – ma avrà dalla sua anche un altro asso nella manica.

Spesso infatti, riferendosi a Xbox Series S, molti l’hanno etichettata semplicemente come la versione meno potente di Xbox Series X. Ciò nonostante, nella medesima intervista Phil Spencer ha dichiarato che la sorella minore non va sottovalutata, perché sarà anche quella che offrirà i caricamenti più rapidi in diverse occasioni, precisando che la maggior potenza non si traduce automaticamente in performance migliori.

Per avvalorare la sua tesi, Phil Spencer ha spiegato che Xbox Series S sarà quella che tra le due offrirà tempi di caricamento più rapidi durante l’avvio di un gioco, poiché dovrà caricare un minor numero di dati, visto che la console supporterà una risoluzione grafica inferiore con la quale gireranno i giochi sulla console, ovvero 1440p – rispetto alla sorella maggiore che supporterà il 4K. Xbox Series X avrà una potenza di calcolo superiore, è vero, ma proprio per questi motivi sarà un po’ più lenta nel caricare i giochi, in quanto i dati da caricare dovrebbero pesare molto di più.

Parlando di performance delle console next-gen, però, intervengono anche tante altre variabili, come l’ottimizzazione di questi processi da parte degli sviluppatori, per fare un esempio. Dal video riportato in questo articolo, inoltre, si evince il salto di qualità introdotto con l’arrivo di Xbox Series S rispetto alle console attuali, dimostrato da Microsoft stessa ed effettivamente i caricamenti sono alquanto fulminei.