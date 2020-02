Xbox Series X: una bassissima latenza è fondamentale sopratutto per i 120 FPS, afferma Microsoft

Recentemente, Microsoft ha svelato nuovi dettagli su Xbox Series X, la sua console di prossima generazione. Uno degli elementi rivelati è il DLI, ovvero il Dynamic Latency Input, una tecnologia che ha lo scopo di ridurre il più possibile la latenza dell’input di comando del controller. Nel mezzo di dettagli come il ray tracing, i 12 teraflops e lo smart delivery, il DLI potrebbe essere passato un po’ in sordina, ma si tratta di una componente fondamentale per Microsoft.

Major Nelson, Larry Hryb all’anagrafe, ha intervistato Jason Ronald, Partner Director of Program Management presso il Team Xbox. Durante la lunga chiacchierata avvenuta nel podcast, Ronald ha spiegato in che modo il DLI può aiutare l’esperienza di gioco su Xbox Series X.

Ecco le sue parole, in traduzione: “[Si tratta di] una delle nostre aree d’interesse, i giocatori richiedono un’esperienza con bassa latenza e vogliono avere controlli più precisi e responsivi. Ciò che abbiamo fatto, quindi, è stato analizzare ogni parte della pipeline per identificare ogni area nella quale fosse possibile ridurre la latenza: il DLI è un nuovo tipo di tecnologia che abbiamo introdotto e permette al gioco di ricevere sempre il più recente input del giocatore.”

“In questo modo non perderai un input anche se questo avviene tra due diversi frame. Quando parliamo di giochi che vanno a 120 frame per secondo, una latenza super-bassa è fondamentale per poter vivere una grande esperienza di gioco. Sapevamo di dover migliorare ogni dettaglio, a partire dalla comunicazione tra il controller e la console, e tra la console e il televisore con la nuova feature HDMI 2.1 che permette di attivare in automatico la modalità con latenza minima e la tecnologia del VRR (variable refesh rate). Il punto è proprio permettere al giocatore di avere una grande esperienza tutto il tempo.”