Xbox Series X: data di uscita della console svelata per sbaglio da Yakuza Like a Dragon?

Nel corso di questa estate, Microsoft darà grande spazio a Xbox Series X. La console di prossima generazione della compagnia di Redmond si è già mostrata più volte al pubblico, e dal primo annuncio a sorpresa risalente allo scorso dicembre, sono state diverse le inforazioni che abbiamo ricevuto riguardo Series X. Nonostante ciò, mancano ancora alcuni dettagli; come per esempio un prezzo e la data di lancio.

Secondo il rivenditore finlandese VPD però, la data di lancio di Xbox Series X la possiamo già dedurre tramite uno dei giochi presentati per la console next gen Microsoft durante l’ultimo Inside Xbox. Sul sito del negozio infatti, è stato inserito nella lista dei preordini Yakuza Like a Dragon, fissando il titolo di SEGA con un uscita prevista per il prossimo 23 ottobre 2020.

Seguendo la data di lancio occidentale del nuovo capitolo del brand di Yakuza, il rivenditore finlandese è convito che Xbox Series X sarà già sugli scaffali dei negozi per il prossimo 23 ottobre. Al momento sappiamo con certezza che la prossima Xbox arriverà entro la fine del 2020, con l’attesa che dovrebbe concludersi nel periodo festivo invernale.

È molto probabile che il rebus della data di lancio di Xbox Series X non verrà risolto prima del mese di giugno, momento in cui Microsoft ha già annunciato di voler tenere un nuovo evento digitale tutto incentrato sulla console di prossima generazione e sui propri servizi. Cosa ne pensate della data proposta dal rivenditore finlandese VPD? Credete che ottobre sia il mese giusto per l’uscita di Series X?