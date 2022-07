Uno dei punti forti delle console di ultima generazione sono senza dubbio i caricamenti e i tempi di accensione. Sia PlayStation 5 che Xbox Series X e S si sono subito dimostrate nettamente più veloci e prestanti rispetto alle piattaforme che le hanno precedute sul mercato, e fin dai primi mesi di vita tutti si sono sperticati nell’elogiare queste funzionalità da next gen. Ora, a distanza di quasi due anni dal lancio delle console, Microsoft ha pubblicato un update che velocizza ulteriormente i tempi di accensione.

Questa miglioria è stata già inserita all’interno delle ultime build di test per gli Xbox Insider, e grazie a questa novità il tempo di accensione di Xbox Series X e S è stato ridotto di circa 5 secondi. Oltre a questo, Microsoft ha anche aggiornato la sequenza di avvio creando un’animazione di avvio più breve. A notare tutte queste novità sono stati gli utenti Xbox Insider, e poco dopo la stessa Microsoft ha confermato di aver messo mano ai tempi di accensione riducendoli.

Come potete vedere da voi stessi in un breve video pubblicato a questo indirizzo, ora Xbox Series X e S vi porteranno dalla schermata di avvio alla dashboard in sette secondi netti, mentre prima di questo aggiornamento il tutto accadeva in una dozzina di secondi. Si parla sempre di un’attesa misera, ma è positivo poter accendere la propria console e con un battito di ciglia trovarsi direttamente a poter avviare subito un gioco dalla dashboard.

Oltre a ciò questo update renderà più rapido anche l’avvio delle due console in modalità risparmio energetico, portando Xbox Series X e S ad accendersi in circa 15 secondi. Questo rende la modalità risparmio energia ancora più allettante, soprattutto dopo che Microsoft l’ha resa predefinita su entrambe le console di corrente generazione.