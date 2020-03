Xbox Series X: Gears 5 avrà una versione next-gen? Phil Spencer lo suggerisce

La prossima generazione di console, sia che si parli di PlayStation 5 che di Xbox Series X, promette una grande caratteristica: la retrocompatibilità. Sulla next-gen, quindi, potremo continuare a divertirci con i giochi che già ora possediamo. Sapendo bene che molti porteranno con sé la propria libreria, alcuni sviluppatori potrebbero decidere di “potenziare” i propri titoli per sfruttare tutta la potenza addizionale delle nuove macchine da gioco. Un esempio è Gears 5.

Pare infatti che The Coalition stia lavorando a una versione dedicata a Xbox Series X del proprio, più recente, gioco. Perché lo pensiamo? Perché Phil Spencer, capo di Xbox, ha condiviso un tweet che fa esplicito riferimento a questa eventualità, pur non confermandola completamente. Potete vedere le parole di Phil Spencer qui sotto.

Checking out some @GearsofWar "enhancements" with @MikeJRayner and team. Looks better than Gears has ever looked. pic.twitter.com/UimDDHO4Ie — Phil Spencer (@XboxP3) March 4, 2020

“Sto controllando alcuni dei “miglioramenti” di Gears con Mike J. Rayner e il team. Sembra essere la migliore versione di Gears di sempre.” Queste le parole di Spencer in traduzione. Come potete leggere, non vi è esplicito riferimento a Xbox Series X, ma considerando che Gears 5 è già “Xbox One X Enhanced”, pare difficile immaginare ulteriori potenziamenti per le console già in commercio.

Ora, ovviamente, la domanda successiva è: quali miglioramenti potrebbe apportare la versione Xbox Series X? Uno dei primi pensieri di tutti è garantire l’8K e i 120 FPS, entrambi supportati dalla nuova console. Si tratta però di una speculazione sopra una speculazione, quindi per ora ha poco senso cercare di indovinare.

Microsoft si è rivelata più che pronta a condividere nuove informazioni su Xbox Series X nell’ultimo paio di mesi, quindi non ci stupiremmo se scoprissimo altro anche prima dell’E3 2020.