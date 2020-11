Xbox Series X: la sua performance risulta inferiore a PS5

Dopo mesi e mesi di attesa, si sono ufficialmente spalancate le porte della nuova generazione videoludica. In questa occasione, il grande pubblico non smette di interrogarsi su quale console sul mercato possa offrire l’esperienza più convincente, anche nel lungo termine. Al di là dei gusti personali che veicolano l’acquisto, in queste settimane gli esperti stanno effettuando diversi test per misurare le potenzialità di PS5 e Xbox Series X, ve ne parliamo anche noi nella nostra recensione della console di Microsoft e per la concorrente, la console di Sony.

A quanto pare, il confronto diretto tra le due console grazie ai titoli multipiattaforma, cioè i giochi che girano sia su Xbox Series X che su PS5, portano in vantaggio quest’ultima rispetto al bolide di Microsoft. Ma quale può essere il motivo, considerando che la casa di Redmond ha sempre vantato la superiorità tecnica della sua ultima console, ritenendola in vantaggio rispetto alla rivale?

A dimostrarlo sono proprio le analisi tecniche di alcuni titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Devil May Cry 5 Special Edition e DIRT 5, insieme a un recentissimo documento che attesta che la certificazione del kit di sviluppo realizzato da Microsoft per la sua nuova Xbox Series X sarebbe avvenuta solamente a giugno 2020, cioè un anno dopo quella di PlayStation 5, probabilmente anche a causa della scelta di utilizzare un’architettura RDNA 2 pura. Ciò significa che gli sviluppatori hanno lavorato su kit non ottimizzati per poter girare al meglio sulla nuova arrivata di casa Microsoft. Anche alcune fonti rilevanti del mondo videoludico, come il retailer Dealer Gaming, si sono esposti a riguardo per confermare queste dichiarazioni.

Se queste sono le reali motivazioni, è lecito pensare che in futuro le performance di Xbox Series X saranno decisamente degne delle sue potenzialità, tanto vantate da Microsoft. Visto che la nona generazione è appena iniziata, sediamoci comodi, si prospettano anni interessanti sia in merito alle novità in arrivo che all’esperienza offerta ai videogiocatori.