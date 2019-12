Xbox Series X non è il nome ufficiale: Microsoft svela come si chiama la console

Come sappiamo, in modo alquanto inaspettato Microsoft ha svelato la propria console di nuova generazione ai The Game Awards. Abbiamo avuto modo di vedere l’aspetto del device, il nuovo controller e scoprire qualche dettaglio aggiuntivo, come il nome: Xbox Series X. Si tratta di una nomenclatura abbastanza complicata, sopratutto per il grande pubblico non informato. Scopriamo ora, però, che in realtà la nuova console che potremo avere tra le mani il prossimo inverno non si chiamerà così.

Tramite Business Insider, un portavoce di Microsoft ha spiegato che “Il nome che useremo per la prossima generazione sarà semplicemente ‘Xbox’.” Xbox Series X è quindi solo il nome del modello. “Al pari di quanto visto nelle precedenti generazioni, il nome “Xbox Series X” dà spazio per proporre console addizionali in futuro.” Ha aggiunto il portavoce.

Potete vederlo, c'è scritto 'The New Xbox', Series X è solo un sottotitolo

In pratica, è un approccio simile a quanto avvenuto in questa generazione: Xbox One non è una sola console, ma è una famiglia di console e include Xbox One S, Xbox One X e Xbox One S All-Digital Edition. Per quanto ancora non sia stato confermato lo sviluppo di altre “Xbox Series X”, l’affermazione di Microsoft rende chiaro che l’approccio per la nuova generazione non sarà particolarmente diverso.

Ora come ora, comunque, ciò che conta è che (la prima) Xbox Series X si chiamerà semplicemente “Xbox”. Si tratta di una semplificazione notevole e che sarà gradita a chi non “mastica” il mondo console quotidianamente. Certo, PlayStation ha scelto da tempo una via molto più semplice e riconoscibile: dagli anni novanta a oggi, dalla prima PlayStation fino a PlayStation 5.

Diteci, cosa ne pensate dell’approccio di Microsoft? Credete che sia tutto troppo complicato, oppure questo nuovo corso di Xbox vi convince?