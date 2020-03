Xbox Series X: una nuova esclusiva verrà annunciata settimana prossima

Con l’annuncio delle specifiche tecniche ufficiale di Xbox Series X di settimana scorsa abbiamo avuto diverse informazioni in più sulla console di prossima generazione Microsoft. Mancano ancora diversi dettagli riguardo la console next gen, come la line up di lancio, ma siamo già a conoscenza di qualche titolo come: Halo Infinite e Hellblade 2 Senua’s Saga e a queste due esclusive presto se ne aggiungerà una terza.

L’annuncio è ormai imminente e arriverà settimana prossima, come rivelato dalla software house Dynamic Voltage Games tramite il proprio profilo Twitter. Questa nuova esclusiva al momento sconosciuta, si presenterà con un video gameplay. Stando alle parole del team di sviluppo, il titolo su Xbox Series X avrà una risoluzione di 4K e girerà a 120 FPS.

Later this coming week I will be debuting gameplay for my first XBSX exclusive – which will be native 4K and 120fps. That's the good news. The bad news is I can't even capture 4k/120. — Dynamic Voltage Games (@dynamic_voltage) March 21, 2020

Stando al tweet del team di sviluppo ci sarebbe però anche una brutta notizia. Il gameplay trailer della nuova esclusiva Xbox Series X non girerà a 120 FPS e non avrà nemmeno la risoluzione 4K a causa dell’impossibilità da parte dello studio di registrare il tutto a quella qualità. Ci mancano ancora diverse informazioni a riguardo ma basterà attendere qualche giorno per scoprire un nuovo titolo di prossima generazione.

Al momento attuale non sappiamo se il progetto di Dynamic Voltage Games sarà un progetto minore rispetto ad Halo Infinite e Hellbalde 2 Senua’s Saga, e non siamo nemmeno a conoscenza del genere di appartenenza che avrà questa nuova esclusiva next gen. Cosa vi aspettate dal nuovo titolo di Dynamic Voltage Games? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.