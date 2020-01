Xbox Series X: Phil Spencer mostra la CPU

Dopo un incessante susseguirsi di indiscrezioni, manca ormai sempre meno al lancio delle console di nuova generazione, rispettivamente Xbox Series X e PlayStation 5, previste entrambe entro la fine del 2020, come confermato dalle rispettive compagnie.

In particolare, durante la giornata di oggi, Phil Spencer avrebbe dato un primo sguardo alla componentistica di Xbox Series X, cambiando foto profilo sul suo account Twitter ufficiale e mostrando quello che sembrerebbe a tutti gli effetti il processore della nuova console di Microsoft, con la dicitura “Project Scarlett” nella sua parte frontale, che non lascerebbe spazio a dubbi di ogni sorta. Non ci resta che lasciarvi dunque all’immagine in questione, augurandovi buona visione.

Non ci resta a questo punto che attendere con impazienza la conferenza di AMD in occasione del CES 2020 di Las Vegas, prevista per stasera, oltre che il prossimo Electronic Entertainment Expo 2020 di Los Angeles, previsto per l’8 giugno 2020, in cui siamo certi che la console verrà mostrata con dovizia di dettagli, oltre che permetterci di conoscere la data d’uscita e i titoli di lancio.

E voi, quale console avete intenzione di acquistare tra Xbox Series X e PlayStation 5? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!