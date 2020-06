Xbox Series X: i limiti e le potenzialità secondo Jason Ronald

Manca sempre meno per dare il benvenuto a Xbox Series X nei nostri salotti. Alcuni aspetti che la riguardano, però, sono ancora un’incognita, ma le dichiarazioni di Jason Ronald – direttore del Program Management e Xbox Series X – intervistato dal sito Xataka, si sono rivelate estremamente interessanti, poiché hanno evidenziato i dettagli di una console che promette potenza e flessibilità.

I nuovi giochi saranno più belli che mai, ma quelli vecchi non precipiteranno nel “dimenticatoio”. Con Xbox Series X, infatti, saremo in grado di continuare a giocare a tutti i giochi che erano già disponibili su Xbox One e sulle console Xbox precedenti. Questo è uno dei punti chiave della strategia di Microsoft. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Jason Ronald tali giochi funzioneranno meglio e senza perdere fotogrammi, offrendo agli utenti la possibilità di giocarli in ogni momento, con la massima fedeltà e nel modo in cui è stato originariamente progettato. Secondo Ronald, però, la retrocompatibilità di Xbox Series X non è esente da limiti. Ci sono alcuni giochi, infatti, i cui titoli di licenze risultano ormai scadute o difficili da riottenere e sebbene siano tantissimi i titoli che gli utenti vorrebbero rigiocare, “Si tratta di una sfida che unisce i dubbi legati alla compatibilità della tecnologia necessaria per far girare questi giochi ai problemi di licenza”, come afferma il direttore, che conclude comunque con un: “Mai dire mai!”.

Un altro punto di forza di Xbox Series X è l’SSD che consente di massimizzare le prestazioni del sottosistema I / O. Tuttavia, se confrontato con l’SSD della PS5, Xbox Series X sembra essere in svantaggio, in quanto la velocità di trasferimento del sistema di archiviazione della console Sony è nettamente maggiore rispetto a quella di Microsoft. Ronald, però, sostiene che: “Le cose vanno oltre i numeri che possiamo o non possiamo condividere”. L’SSD personalizzato e con la tecnologia NVMe consente molte più cose, specialmente togliere un grande carico di lavoro alla CPU, inerentemente alla decompressione dei dati. Come afferma Jason Ronald, l’obiettivo è “Offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori, piuttosto che ‘dare la caccia’ determinati numeri da record”.

L’intenzione di Microsoft è quella di presentare ai suoi utenti una tecnologia in grado di coinvolgerli non soltanto con l’ambiente visivo, ma anche con quello uditivo, migliorando nettamente l’esperienza di gioco. Inoltre, Xbox Series X sarà dotata di un connettore HDMI 2.1, in grado di supportare fino a 120 FPS. “Sono super orgoglioso di ciò che il team di ingegneria meccanica e di design hanno creato. Hanno davvero progettato l’Xbox Series X in modo da avere il sistema di raffreddamento più efficiente possibile” conclude Ronald.