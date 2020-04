Xbox Series X, disponibili i preordini da una catena italiana

La giornata odierna si è aperta con la notizia dei preordini di PS5 disponibili presso una catena di rivenditori italiana, GameLife, al prezzo di 450 euro e di cui il sito ne indica la data di uscita il 20 novembre 2020, dati solamente indicativi, ci teniamo a chiarire: tuttavia, non ci è voluto molto tempo prima che la stessa catena abbia aperto anche i preordini per Xbox Series X.

Il sito di GameLife riporta la data di uscita di Xbox Series X attesa il 31 dicembre, per cui si tratta chiaramente di un placeholder, mentre il prezzo indicato segna la cifra di 500 euro, quest’ultimo in linea con quanto vociferato finora. Attuando la stessa strategia utilizzata per PS5, possiamo supporre che il sito cerchi semplicemente di guadagnarsi le prime prenotazioni per le due console, anche se nella faccenda c’è un “ma”: coloro che prenoteranno la console saranno avvantaggiati una volta aperte le distribuzioni, in quanto verranno privilegiati i primi che hanno effettuato il preordine.

Si tratta di un’ottima mossa per avvantaggiarsi sul mercato, siccome da diverse settimane corre voce che le scorte per PS5 e Xbox Series X saranno limitate al lancio, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia di coronavirus nella produzione dei pezzi e dell’hardware delle console next-gen. Ciò che lascia perplessi è che il preordine sul sito sia effettivo, ovvero si potrà inserire il prodotto nel carrello e pagarlo, senza conoscerne il prezzo e la data di uscita ufficiali, dunque in molti si sono chiesti come agirà il sito una volta dichiarato il prezzo reale della console.

GameLife ribadisce che i dati indicati possono essere soggetti a variazioni nel tempo, e che, dati certi alla mano, verranno modificati con quelli comunicati da Microsoft. Voi cosa ne pensate? Effettuerete il preordine di Xbox Series X, o aspetterete notizie certe dalla casa produttrice?