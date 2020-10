Xbox Series X | Risoluzione, frame rate, ray tracing dei giochi

Aggiornamento del 12/10/2020

Ormai lo sappiamo, questa di Xbox Series X e PS5 sarà la generazione in cui si valuteranno le performance di ogni singolo videogioco in uscita. Già con la generazione attuale – Xbox One e PlayStation 4 – abbiamo assistito polemiche e considerazione sulla risoluzione dei titoli, su quella che arriverà è molto probabile che i discorsi aumenteranno, focalizzandosi su ray tracing e framerate.

Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una lista costantemente aggiornata nel tempo, dove inseriremo i giochi e indicheremo le caratteristiche che sfrutteranno sulla console di nuova generazione, Xbox Series X. Ovviamente arriverà anche una lista per per i giochi PlayStation 5, così da avere un quadro generale sulle informazioni ufficiali e quelle post lancio sulla versione completa di ogni singolo titolo rilasciato.

Ovviamente le console ancora non sono uscite ufficialmente, di conseguenza la lista che leggerete è temporanea ed è basata sulle informazioni rilasciate dagli sviluppatori o dai publisher. Per avere conferme più corrette e sicure, occorrerà attendere l’uscita delle console durante l’inverno 2020.

Xbox Series X – Risoluzione, FPS, ray tracing