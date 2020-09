Xbox Series X: quanto è rumorosa? Microsoft risponde

In questo settembre stiamo assistendo a tutta una serie di notizie cruciali riguardo la prossima generazione di console in arrivo a novembre. Tra prezzi, date di lancio e apertura dei pre-ordini di Xbox Series X e PlayStation 5, gli appassionati non hanno avuto un attimo di respiro in queste settimane, soprattutto aggiungendo alla lista quell’acquisizione clamorosa di Microsoft che ha aggiunto al proprio portfolio gli studi ZeniMax/Bethesda.

Ora, torna a parlare Microsoft della propria console ammiraglia, soffermandosi su uno degli aspetti più controversi delle console di attuale generazione: la rumorosità. Nel condividere alcuni dettagli in più sul design e sulla progettazione di Xbox Series X, la compagnia di Redmond afferma che la nuova console è stata progettata per far funzionare la macchina sia in modo efficiente che in modo silenzioso.

Diminuire il più possibile la rumorosità di Xbox Series X è stato uno degli obbiettivi principali di Microsoft, e proprio a tal proposito la compagnia americana ha voluto dichiarare quanto segue. “Il team ha ricevuto tantissimi feedback da parte di coloro che hanno ricevuto i primi prototipi della console, quindi ci siamo impegnati molto per risolvere tutte le problematiche che ci sono state segnalate. Xbox Series X presenta il più potente SoC di una Xbox e il raffreddamento con una singola ventola assiale è ciò che ci ha permesso di silenziare il più possobile la macchina mentre è in funzione.”

Al momento, senza che nessun abbia ancora avuto la possibilità di testare con mano la console Microsoft, dobbiamo fidarci delle dichiarazioni della compagnia. Vi ricordiamo che Xbox Series X|S arriveranno finalmente sul mercato il prossimo 10 novembre. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Microsoft sulla silenziosità della propria nuova console?