Xbox Series X/S: se volevate prenderla nel 2022, abbiamo cattive notizie

Sin da quando le console di next-gen sono state messe sul mercato, le vendite sono sempre state piuttosto problematiche, e ciò vale sia per le console di Microsoft, Xbox Series X/S, che per quella targata Sony, PlayStation 5. Il motivo di questi problemi è la mancanza di pezzi a disposizione per poter effettivamente assemblare e mettere in vendita i prodotti. Da un po’ si ipotizzava che questo problema si sarebbe risolto entro il 2022, ma a quanto pare per quanto riguarda l’Xbox Series X/S ci sono grosse probabilità che non sarà così.

Phil Spencer, membro importante dell’azienda Microsoft, afferma che secondo lui le possibilità che nel 2022 si avranno abbastanza console a disposizione per soddisfare l’esigenza del pubblico sono estremamente basse. Il suo dubbio deriva, appunto, dalla scarsità di materiali per poterle produrre, ed è convinto che neanche da qui all’anno prossimo il problema verrà risolto. In più, specifica che c’è molto più che dei semplici componenti mancanti, e che ci vorrà tempo prima che la compagnia, e la situazione in generale, riesca effettivamente a riprendersi.

D’altro canto, se diamo un’occhiata noi stessi alla situazione attuale, c’è da dire che non è delle migliori. Lo shortage infatti non riguarda soltanto le console, bensì, come ben sappiamo, coinvolge anche le schede grafiche, ormai introvabili se non a prezzi esageratamente alti. Questo ovviamente non può che andare a gravare sulla problematica per intero, rendendo ancora più difficile un recupero.

In sostanza, se vogliamo essere certi di poter mettere mano su una console di next-gen il prima possibile, l’unico modo per farlo è essere sempre sull’attenti e pronti all’acquisto non appena nuove Xbox Series X/S vengono messe a disposizione. Vi raccomandiamo, quindi, di tenere d’occhio il nostro sito, in quanto vi avvertiremo non appena si presenterà l’occasione.