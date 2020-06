Xbox Series X: svelata la nuova software house acquisita da Microsoft?

Nel corso di questi ultimi mesi vi abbiamo più volte parlato di PlayStation 5 e Xbox Series X, le due console che andranno a rappresentare il punto di partenza per la Next-Gen e di cui proprio in queste ultime settimane si sta assai discutendo. Sony ha infatti presentato la nuova home console in un evento dedicato mentre Microsoft ha voluto lanciarsi in una campagna marketing più duratura, la quale ci ha permesso d’entrare più volte in contatto con la sua nuova creatura, il tutto in attesa del grande evento a tema che dovrebbe tenersi nel corso di luglio.

Ora che siamo davvero vicini al grande momento, stanno però chiaramente cominciando a spuntare come funghi tutti quei rumor che puntano su grandi annunci da parte di Microsoft, tra i quali figura anche l’acquisizione di nuovi team. Secondo le voci di corridoio, infatti, parrebbe che la società sia sul punto di comprare una nuova software house polacca, indiscrezioni che ovviamente hanno portato molti a viaggiare con la fantasia, tra chi ha menzionato CD Projekt Red o, ancora, Techland.

Bloober Team makes public that the company is looking into a potential mergers & acquisitions process. Among the selected entities are 3 from the United States, 2 from Poland and one from the United Kingdom. This may-or-may-not be relevant to Xbox. https://t.co/Ry8EdnoKM2 pic.twitter.com/wntQczZhO0 — Klobrille (@klobrille) June 20, 2020

A quanto pare, però, la nuova compagnia che andrà ad affiancare i tanti team interni per lo sviluppo di produzioni su Xbox Series X potrebbe invece essere Bloober Team, software house che ha portato alla luce Layers of Fear, Observer, Blair Witch e che si trova attualmente al lavoro sull’interessante The Medium. Proprio in queste ultime ore, infatti, la compagnia polacca ha fatto sapere di essere alla ricerca di possibilità che le permettano di fondersi con altre realtà o che la portino ad essere acquisita, il tutto al fine ultimo di poter sviluppare produzioni ancor più coraggiose e meritevoli d’attenzioni.

Il team ha fatto sapere inoltre che allo stato attuale ha ricevuto varie offerte, nello specifico due dalla Polonia e tre dagli Stati Uniti. Se si considerano i buoni rapporti con Microsoft – dopotutto, The Medium è stato svelato proprio durante l’ultimo Inside Xbox – e le voci citate poco sopra su un team polacco acquisito dalla società americana, tutto sembrerebbe indicare che la compagnia di Redmond potrebbe effettivamente aver battuto tutti per guadagnarsi una nuova software house con cui arricchire i team First Party che lavoreranno su Xbox Series X. Per il momento, comunque, nulla è stato ancora confermato, quindi allo stato attuale non possiamo far altro che attendere future novità.