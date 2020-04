Xbox Series X: Phil Spencer torna a parlare della data di uscita e del prezzo

Nell’ultima puntata podcast di IGN Unlocked, Phil Spencer è stato l’ospite d’onore della serata e in questa occasione è tornato a parlare di Xbox Series X, del lancio e del prezzo della nuova console Next-Gen di Microsoft. Spencer è tornato a parlare della data di uscita della console, confermandola per fine anno, più precisamente nella “Holiday Season”, ovvero l’ampio periodo di tempo che va da novembre, mese nel quale si festeggia il Giorno del Ringraziamento, una delle festività più sentite negli Stati Uniti, fino alla Fine dell’anno, passando attraverso il Natale.

Riguardo al prezzo, il capo della divisione Xbox ha parlato di una certa flessibilità, resa grazie agli sforzi dei dirigenti Microsoft e del CEO Satya Nadella, che attualmente ha fissato un price point interno sul costo finale della console. Il prezzo finale, ha aggiunto Spencer, dipenderà da tanti fattori, come dalle condizioni del mercato e dalle inevitabili mosse della concorrenza.

In merito ad Xbox Series X, Spencer si è sentito molto soddisfatto del lavoro fatto fino a questo momento è ha ribadito che il prezzo, al momento ancora ignoto, non è stato rivelato al pubblico semplicemente per evitare di diffondere delle informazioni non troppo precise, inoltre ha dichiarato che la compagnia non ha intenzione di andare a commettere lo stesso errore che ha portato Xbox One a costare 100 dollari in più rispetto a PS4.

Al termine dell’intervista, Phil Spencer ha parlato anche dei giochi di lancio della console, che al momento vede come unico titolo confermato il ritorno di Master Chief nel nuovo Halo Infinite. A questo proposito ha spiegato che i lavori da parte di 343 Industries stanno proseguendo nella giusta direzione, nonostante l’emergenza coronavirus. Indipendentemente da questo, Xbox Series X uscirà a fine 2020 rispettando la data di lancio.

Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per ulteriori informazioni a riguardo della nuova Xbox Series X.