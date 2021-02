Xbox Series X|S: disponibile il nuovo controller per San Valentino

Ci stiamo avvicinando ad una delle tradizionali festività di febbraio: San Valentino. Il giorno degli innamorati è una perfetta occasione per passare una giornata con la persona che amate avere al vostro fianco, e perchè no, quanto sarebbe bello festeggiare questa occasione con un bellissimo controller Xbox Series X|S nuovo di pacca?! A rendere il tutto realtà ci ha pensato Microsoft rilasciando sul mercato una nuova colorazione del pad per le console di nuova generazione.

Dopo essere stato annunciato lo scorso mese, è da oggi disponibile la nuova variante colorata del controller wireless di Xbox Series X|S. Come ormai ci ha abituato la compagnia di Redmond anche durante la generazione scorsa, il design del pad rimane pressoché invariato, ma a cambiare nettamente sono i colori. Il nuovo controller Pulse Red è attualmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store al prezzo di 59,99€.

Particolarità di questa nuova versione del pad per Xbox Series X|S sono i suoi colori travolgenti, decisi e di impatto. Questa inedita colorazione arriva sul mercato giusto in concomitanza con la festività di San Valentino, il che rende il tutto un’occasione perfetta per regalare al proprio partner il nuovo controller wireless di Xbox. Come tutti controller Xbox, inoltre, è possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm.

Dopo un primo controller per Xbox Series X|S di colore blu, questa volta è stato il turno di un pad rosso acceso con varie rifiniture e dettagli bianchi e neri. L’eleganze e le perfetta ergonomia proposte dai controller Xbox continuano con una gamma di nuove colorazioni tutte da avere e collezionare; aspettando di scoprire nuove versioni e colorazioni per questi splendidi pad.ù