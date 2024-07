Xbox Series X|S potrebbero emulare i giochi PS3 prima di PS5

Un recente e significativo aggiornamento della Modalità Sviluppatore delle console Xbox Series X e Xbox Series S sta aprendo scenari sorprendenti nel mondo dell'emulazione. Secondo un nuovo video di Modern Vintage Gamer, grazie all'introduzione del supporto per Mesa (OpenGL/Vulkan), potrebbe diventare possibile eseguire giochi della PlayStation 3 e perfino della Nintendo Switch direttamente su queste console Xbox. Attualmente, questo aggiornamento ha già permesso all'emulatore Nintendo 3DS, Citra, di funzionare abbastanza bene in fase alpha su Xbox Series X (acquistabile su Amazon) e S.

Questo sviluppo suscita particolare interesse considerando la possibilità teorica di vedere titoli come Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots funzionare su piattaforme Xbox. Tuttavia, si pone in contrasto con la situazione attuale su PlayStation 5, dove la retrocompatibilità con i giochi PS3 è ancora un desiderio non completamente realizzato. Nonostante ci siano voci di un possibile supporto futuro per i giochi PS3 sulla PS5, sembra che ciò sarà limitato a una selezione ridotta di titoli a causa delle difficoltà tecniche nell'emulare l'architettura complessa del Cell della PS3.

La Modalità Sviluppatore di Xbox Series X e S è una funzionalità dedicata allo sviluppo e test di software sulla console stessa. Ulteriori dettagli su questa modalità e le istruzioni per accedervi sono disponibili sul sito ufficiale di Microsoft.