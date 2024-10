Xbox Series X|S sarebbero finalmente arrivate a quota 30 milioni

Il noto sito di stime vgchartz ha recentemente pubblicato una stima importante che segnala un traguardo piuttosto importante per Microsoft: la famiglia di console Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) avrebbe raggiunto quota 30 milioni di unità vendute. Un risultato discreto che non può comunque dirsi soddisfacente, anche considerando i risultati di PS5, a quota oltre 61 milioni (più del doppio) nello stesso arco di tempo.

Tra l'altro, Xbox 360 e Xbox One fecero nettamente meglio in termini di vendite, segno che l'hardware Xbox sia in totale recessione, almeno in questo momento.

A onor del vero sono cambiate molte cose da quei tempi: Xbox si è aperta molto di più all'ambiente PC (portando tutti i giochi al day one) e in questo momento la stessa azienda non sta spingendo particolarmente per la vendita della piattaforma, preferendo puntare sui servizi e sui social, dopotutto è la stessa Xbox a chiarire che "non serve una Xbox, per entrare in Xbox".

L'integrazione con Xbox Game Pass ha senza dubbio contribuito a questo cambio di rotta, con l'arrivo di Xbox Cloud su più dispositivi e soprattutto la necessità di ottenere più soldi da piattaforme concorrenti quali Nintendo Switch e PlayStation.

Non siamo certi che Xbox Series X|S possano raggiungere il risultato delle 58 milioni di Xbox One piazzate alla fine della generazione (che tra l'altro potrebbe essere anticipata al 2026), ma in ogni caso staremo a vedere che cosa accadrà con il lancio della next-gen, su cui Microsoft (anche un po' in controtendenza) sembra puntarci molto.