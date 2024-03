Xbox sta andando male, sviluppatori incerti sul futuro della console

Un recente rapporto ha posto domande interessanti riguardo al futuro dei giochi Xbox e alla loro presenza su diverse piattaforme. Secondo Chris Dring di GamesIndustry.biz, sembra che la gran maggioranza dei giochi Xbox possa arrivare su PlayStation e il motivo è abbastanza chiaro: Xbox, come console, sta morendo.

Durante il GI Microcast, Dring ha condiviso le sue osservazioni fatte durante la GDC, suggerendo che Xbox potrebbe trovarsi in difficoltà come produttore di hardware. Ciò è particolarmente evidente nelle prestazioni di Xbox in Europa, dove sembra che la console stia stagnando nelle vendite. Alcuni editori, infatti, hanno manifestato preoccupazioni sul supporto alla console, citando il caso di un grande editore che ha persino messo in discussione l'utilità di supportare Xbox (anche se il nome non è stato chiarito).

La notizia si insinua ancor più nel tessuto dell'industria videoludica quando si considera il crescente interesse dei publisher verso PlayStation e PC. Questo cambiamento potrebbe essere attribuito alla strategia di Xbox, che sta portando i suoi giochi esclusivi su più piattaforme. Sebbene ciò possa essere un vantaggio per i giocatori, alcuni sviluppatori potrebbero iniziare a interrogarsi sull'opportunità di supportare una piattaforma che sta lottando per guadagnare terreno (basti pensare al caso Enotria).

Un aspetto interessante è la prospettiva futura dei giochi Xbox e PlayStation. Dring ipotizza che, assumendo che Xbox continui su questa strada, la maggior parte dei giochi Xbox potrebbe alla fine essere disponibile su più piattaforme. Questo potrebbe ridefinire il modo in cui i giocatori scelgono la propria console, considerando non solo i giochi esclusivi, ma anche la disponibilità dei titoli su diverse piattaforme.

Tuttavia, la questione solleva anche domande su come Xbox affronterà il futuro. Se la console non riesce a catturare l'interesse dei giocatori e degli sviluppatori, potrebbe essere necessario un ripensamento della strategia aziendale. Inoltre, la concorrenza potrebbe spingere PlayStation a reagire in modo simile, cercando di espandere la propria presenza su altre piattaforme.