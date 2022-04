Dopo aver scoperto i giochi destinati agli abbonati PS Plus di maggio 2022, ora tocca a quelli Xbox. Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha svelato i Games With Gold del prossimo mese, che i possessori delle console prodotte dalla casa di Redmond potranno scaricare gratuitamente, a patto ovviamente di aver sottoscritto un abbonamento al Live Gold.

Esattamente come già avviene oramai da diversi mesi, i giochi in regalo a tutti gli abbonati Xbox Live Gold non sono dei tripla A. Ancora una volta, Microsoft propone due titoli moderni, più due giochi del passato, appartenenti a Xbox 360. Scopriamoli insieme poco più in basso, con tanto di periodo valido per il riscatto:

Yoku’s Island Express: dal 1 al 31 maggio 2022

The Inner World – The Last Wind Monk: dal 16 maggio 2022 al 15 giugno 2022

Hydro Thunder Hurricane: dal 1 al 15 maggio 2022

Viva Pinata Party Animals: dal 16 al 31 maggio 2022

Se non avete mai avuto modo di conoscere i titoli proposti da Microsoft, non vi preoccupate: vi forniamo noi una veloce ma utile presentazione. Yoku’s Island Express è un puzzle game, dove si interpreta uno scarabeo che ha come obiettivo quello di consegnare la posta. The Inner World – The Last Monk è invece un’avventura grafica, seguito del primo capitolo, che debuttò nel 2017. Per quanto riguarda invece i titoli Xbox 360, Viva Pinata Party Animals è una delle iterazioni del franchise di proprietà di Microsoft, che mette a disposizione dei giocatori oltre 40 minigiochi. Hydro Thunder Hurricane è invece un racing game con protagoniste le barche. Potete dare uno sguardo al trailer dei nuovi Games With Gold poco più in basso.

L’arrivo di questi giochi arricchisce un maggio 2022 di grandi giochi gratis. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sono stati svelati anche i titoli gratuiti destinati a tutti gli abbonati Amazon Prime: potete scoprirli visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.