Towerborne, l'action RPG a scorrimento laterale sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios, abbandona il modello free-to-play per abbracciare un approccio premium con modalità offline. Il titolo, attualmente in accesso anticipato, debutterà nella sua versione definitiva il prossimo 26 febbraio su Xbox Series X/S, PC tramite Xbox e Steam, oltre che su PlayStation 5, segnando una svolta strategica che ribalta le scelte progettuali iniziali del team di sviluppo.

La decisione di trasformare Towerborne da servizio online persistente a esperienza completa acquistabile rappresenta una risposta diretta al feedback raccolto durante la fase di early access. Trisha Stouffer, CEO e presidente di Stoic, ha dichiarato sul blog ufficiale di Xbox Wire che i giocatori potranno "possedere l'esperienza completa in modo permanente, con modalità offline e cooperativa online". La transizione ha richiesto oltre un anno di lavoro per ricostruire l'architettura del gioco, originariamente progettata attorno a una connettività costante.

Il cambio di rotta arriva in un momento in cui il panorama dei live service appare sempre più saturo, con colossi come Fortnite e Roblox che dominano il mercato rendendo estremamente difficile per nuovi titoli guadagnare una fetta significativa di utenti. L'FAQ ufficiale chiarisce che durante l'accesso anticipato la community ha espresso una preferenza netta per un'esperienza completa e rifinita, priva di meccaniche di monetizzazione continuativa. Il modello premium consente agli sviluppatori di offrire il gioco nella sua interezza fin dal lancio, eliminando sistemi di progressione tipici dei live service e modelli pay-to-win.

Tutti i contenuti cosmetici saranno ottenibili gratuitamente attraverso il gameplay, senza possibilità di acquisto diretto con denaro reale

La versione 1.0 di Towerborne introdurrà una campagna narrativa completa, nuovi boss da affrontare e un sistema di difficoltà riprogettato per offrire un bilanciamento più soddisfacente. Una delle modifiche più rilevanti riguarda proprio l'economia interna: tutti i contenuti cosmetici saranno sbloccabili esclusivamente giocando, rimuovendo completamente la possibilità di acquistarli separatamente. I giocatori che hanno già supportato il titolo durante l'accesso anticipato manterranno naturalmente l'accesso al gioco completo.

Sul fronte commerciale, Stoic ha annunciato due edizioni al lancio: la standard edition sarà disponibile a 24,99 dollari, mentre la deluxe edition costerà 29,99 dollari. Il titolo sarà incluso sin dal day one nel catalogo di Game Pass, garantendo un'immediata base di utenti sulla piattaforma di abbonamento Microsoft. Per il mercato europeo e italiano, i prezzi dovrebbero allinearsi alla conversione standard, probabilmente attestandosi rispettivamente attorno ai 24,99 e 29,99 euro, sebbene le cifre ufficiali per la regione non siano ancora state confermate.

Questa scelta strategica si inserisce in un dibattito più ampio sull'affaticamento dei giocatori nei confronti dei live service, modelli che richiedono investimenti temporali massicci e continuativi. La possibilità di giocare offline rappresenta inoltre un vantaggio significativo per chi ha connessioni instabili o preferisce esperienze single-player senza dipendere dall'infrastruttura server. Resta da vedere se questa inversione di rotta diventerà un trend per altri sviluppatori che stanno riconsiderando il modello sempre online, specialmente dopo i recenti flop di diversi titoli live service ad alto budget lanciati negli ultimi due anni.