Xbox vuole arrivare anche su PlayStation e Nintendo

In un'intervista recente, il Chief Financial Officer di Xbox, Tim Stuart, ha rivelato l'obiettivo principale di Xbox: portare Xbox Game Pass su qualsiasi schermo capace di ospitare un videogioco, inclusi dispositivi delle piattaforme concorrenti come PlayStation e Nintendo.

Questa dichiarazione segna un cambio di tono rispetto alle affermazioni di alcuni anni fa, quando Phil Spencer, capo della divisione Xbox, aveva indicato che Sony e Nintendo erano riluttanti ad accogliere Xbox Game Pass sulle loro console. Tuttavia, con gli sviluppi recenti e l'acquisizione di Activision Blizzard, sembra che Microsoft stia cercando di abbattere le barriere tra le diverse piattaforme.

Stuart ha sottolineato l'ambizione di Xbox di estendere le sue esperienze di gioco e i servizi in abbonamento a schermi di ogni genere, compresi quelli di dispositivi smart TV e mobile. Inoltre, ha sorpreso affermando che stanno esplorando la possibilità di portare Xbox Game Pass su piattaforme che tradizionalmente erano considerate concorrenti, come PlayStation e Nintendo, e persino su servizi come NVIDIA GeForce NOW.

Il CFO ha enfatizzato il valore di Xbox Game Pass nel creare relazioni positive con gli utenti. "Una delle cose straordinarie del mondo dei videogiochi è quando offri contenuti di valore agli utenti, e loro sono felici di pagare per ottenerli. Gli abbonati non sentono di essere sfruttati", ha affermato Stuart.

Parlando del modello di abbonamento, ha evidenziato la convenienza offerta da Xbox Game Pass, permettendo agli utenti di accedere a centinaia di giochi pagando una tariffa mensile fissa. Stuart ha sottolineato che la maggior parte, se non tutti, i giochi Xbox sono inclusi nel servizio, offrendo un incentivo significativo per gli abbonati.

"Stiamo mettendo a disposizione la maggior parte dei nostri giochi, se non tutti, già prima dell'acquisizione di Activision. Quando un nuovo titolo viene lanciato, è automaticamente incluso nel Game Pass. Questo rappresenta una delle proposte di valore uniche che offriamo", ha dichiarato Stuart.

Se Xbox Game Pass dovesse estendersi a piattaforme concorrenti come PlayStation e Nintendo, ciò potrebbe rappresentare un cambiamento epocale nel panorama dei servizi di abbonamento ai videogiochi, aprendo nuove opportunità di gioco e interconnessione tra diverse comunità di giocatori. Dubitiamo possa accedere prossimamente, almeno su PS5.