Pur non essendo ancora disponibile ufficialmente nei negozi, Xenoblade Chronicles 3 è già disponibile, almeno sui siti pirata. Una triste storia che non sarà neanche l’ultima: purtroppo le ROM dei giochi Nintendo vengono puntualmente mandate online settimane prima della regolare uscita. In occasione del terzo capitolo della serie, però, questa volta i pirati informatici si sono spinti ben oltre.

Normalmente, le ROM per i giochi Nintendo Switch sono eseguibili sulla console e anche sugli emulatori. Complice l’arrivo di Steam Deck, però, i file del gioco non solo sono eseguibili sulla console del colosso nipponico, ma addirittura su Steam Deck. A testimoniare come il titolo giri anche sull’hardware di casa Valve ci ha pensato un utente Twitter, che ha diffuso un’immagine che mostra il gioco in esecuzione sull’handled.

Essendo Steam Deck un vero e proprio PC, seppur con tutte le differenze del caso, far girare un emulatore di Nintendo Switch non è poi così tanto complicato. Il problema, ancora una volta, è il rischio di rovinarsi l’esperienza di gioco. Con le prime copie pirata già in circolazione, è molto probabile che nel corso dei prossimi giorni emergano video di gameplay, screenshot e ovviamente informazioni sulla trama di Xenoblade Chronicles 3. Un vero e proprio problema, che impone ai fan della serie di evitare YouTuber e i social network in generale.

Xenoblade Chronicles 3 debutterà ufficialmente venerdì 29 luglio 2022, in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco sarà una delle ultime esclusive per la console del colosso nipponico, che chiuderà l’anno ricevendo Splatoon 3 a settembre, Bayonetta 3 a ottobre e due nuovi giochi della serie Pokémon a novembre. Un anno da incorniciare per tutti gli amanti di Nintendo e forse uno dei migliori in assoluto per la casa di Kyoto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.