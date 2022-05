I capitolo della serie di The Legend of Zelda sono tanti, e ognuno dei fan di questo storico franchise ha i propri preferiti. C’è un titolo, però, che può mettere d’accordo tutti e si tratta del leggendario Ocarina of Time. Il titolo uscito negli anni ’90 su Nintendo 64 è stato una vera e propria rivoluzione per la saga e per il genere d’avventura, e proprio in questi giorni sta venendo rimodellato per apparire ancora più bello grazie all’Unreal Engine 5.

Dopo il remake fan-made fatto utilizzando l’Unreal Engine 4, ora un appassionato sta realizzando una versione di The Legend of Zelda Ocarina of Time mossa dal più recente Unreal Engine 5. Qualche giorno fa, l’autore di questo progetto, l’utente conosciuto in rete come ‘CryZENx’, ha pubblicato su YouTube una demo ambientata all’interno del Tempio del Tempo che mostra il supporto delle tecnologie Lumen di UE5 e DLSS di NVIDIA.

Stando a quanto dichiara il creatore di quest’opera, l’Unreal Engine 5 ha molte nuove funzionalità che permettono di aumentare di molto la qualità dello sviluppo di questo remake fan-made di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Come vediamo nel video, anche la tecnologia Lumen sembra funzionare alla grande in questo progetto, permettendo di creare superfici e riflessi di altissima qualità.

Al momento questa demo in UE5 di The Legend of Zelda Ocarina of Time è disponibile solamente all’interno della pagina Patreon del suo creatore. In quanto tale, solo i membri abbonati possono scaricare e testare questo tributo fan-made a dir poco meraviglio da vedere.