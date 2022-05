Dopo San Andreas, ora tocca a GTA Vice City essere trasformato in un videogioco prodotto con l’Uneal Engine 5. Il lavoro è frutto del collettivo TeaserPlay e il filmato, che prova a ipotizzare un ipotetico remake di uno dei giochi più popolari e apprezzati della serie è diventato, inevitabilmente, un tributo a Ray Liotta, attore deceduto la scorsa settimana che interpretò proprio Tommy Vercetti nel titolo di casa Rockstar Games.

Tributi a parte, GTA Vice City realizzato con l’Unreal Engine 5 mostra ancora una volta tutte le potenzialità di un eventuale remake. Il filmato non contiene ovviamente delle parti giocabili nella loro interezza, un lavoro praticamente impossibile per un singolo sviluppatore. Esattamente come altri lavori, questo video mira più a essere un proof of concept di come un eventuale titolo della serie di Grand Theft Auto apparirebbe utilizzando l’ultimo motore di casa Epic Games.

Dietro questo lavoro, decisamente immenso, troviamo tutta una serie di strumenti next gen concepiti per funzionare con l’Unreal Engine 5. Nella descrizione del filmato, infatti, l’autore ha precisato di aver lavorato a questo filmato utilizzando Lumen per il rendering, una tecnologia che aiuta a ottenere un aspetto più realistico grazie ai riflessi e all’illuminazione. Il concept trailer è disponibile poco più in basso e guardandolo potete farvi un’idea di come potrebbe apparire il prossimo capitolo della serie GTA.

Nel corso degli ultimi anni, la serie di Grand Theft Auto ha campato praticamente di rendita grazie al quinto capitolo, proposto praticamente su tutte le piattaforme esistenti. Rockstar Games ha ufficializzato di essere al lavoro sul prossimo gioco della serie, ma un reveal vero e proprio sembra ancora molto lontano. L’ultimo gioco originale del team di sviluppo ha debuttato nel 2018 e si tratta di Red Dead Redemption 2. Sarà il 2022 l’anno in cui riusciremo a scoprire la prossima produzione di casa Rockstar Games oppure no?