Come ogni grande open world che si rispetti, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dispone di una gigantesca mappa dove è possibile trovare ogni genere ci attività: missioni secondarie, avamposti, sacrari…

Esplorarla deve essere il vero grande piacere di ogni videogiocatore che si rispetti, tuttavia ci tenevamo a condividervi la mappa interattiva ufficiale del nuovo Zelda. Mapgenie è infatti un sito molto conosciuto che dispone di tutta una serie di mappe open world legate ai videogiochi più popolari.

Su questo sito potete trovare ogni singolo punto d’interesse e il loro posizionamento. È importante perché Zelda non è un videogioco super guidato, quindi la possibilità di aiutarvi con una mappa già contrassegnata potrebbe essere utile. Il nostro suggerimento, comunque, è quello di non sfruttarla sin da subito, ma attendere almeno 30 ore di gioco, così da godervi in maniera soddisfacente l’esperienza.

Ovviamente la mappa è completa al 100%, con anche le parti del sottosuolo e quella delle isole volanti. Insomma, qualunque cosa voi stiate cercando la troverete certamente. Per il resto vi ricordiamo che stiamo lavorando a una guida completa dove vi guideremo per concludere il gioco al 100% e vi daremo qualche informazioni aggiuntive per iniziare l’avventura nei migliori dei modi.