Traguardo storico nel mondo dell’editoria italiana! Edizioni BD & J-POP Manga compiono 20 anni. Per celebrare questo compleanno, la casa editrice ha deciso di non limitarsi a soffiare sulle candeline, ma di coinvolgere attivamente la propria community con un mese intero di festeggiamenti e promozioni imperdibili.
Un catalogo in promozione: 20% di sconto
La notizia più attesa dai collezionisti è la grande campagna promozionale che coinvolge oltre 4000 titoli. Fino al 28 febbraio, sarà possibile acquistare i volumi del catalogo (usciti fino al 29 luglio 2025) con uno sconto del 20%.
L'iniziativa è attiva su diversi canali:
- Presso le librerie e fumetterie aderenti.
- Sui principali store online.
- Sul sito ufficiale dell'editore.
I festeggiamenti si tingono d'arte grazie alla collaborazione con Mogiko, autrice di fama internazionale. Durante il mese di febbraio, sui canali social della casa editrice, verranno svelati dei personaggi speciali creati appositamente per l'occasione. Questi avatar rappresenteranno diversi "lettori-tipo", aiutando ogni fan a scoprire quale profilo gli somiglia di più e offrendo suggerimenti personalizzati per le prossime letture.
Insomma, un'occasione d'oro non solo per completare le proprie serie preferite, ma anche per fare un regalo speciale o lasciarsi ispirare da nuovi mondi narrativi.