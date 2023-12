A Natale regala le luci smart Philips Hue, sconti fino al 25%!

Il Natale si avvicina sempre di più: nella nostra rassegna stampa dedicata vi stiamo proponendo ogni giorno tantissime idee regalo di ogni tipo, mentre oggi vogliamo concentrarci su un brand in particolare. Philips, infatti, ha lanciato la promozione Natale, che vi permetterà di risparmiare fino al 25% su un ampio catalogo di lampadine, lampade, strisce LED, accessori e molto altro ancora!

Promozione Natale Philips, perché approfittarne?

La promozione Natale di Philips è perfetta sia per coloro che desiderano acquistare delle luci smart per la propria casa che per coloro che, invece, vogliono regalarle a un proprio caro. La linea Philips Hue si discosta, infatti, per essere la migliore sul mercato per quanto riguarda l'illuminazione smart da integrare nel proprio sistema di smart home, controllandole tramite assistente vocale come Alexa o Google Assistant o tramite l'app dedicata.

In particolare, aggiungendo 2 o più prodotti al carrello tra quelli presenti nel catalogo della promozione otterrete il 15% di sconto sul valore totale dell'ordine, mentre aggiungendo al carrello un Hue Bridge e un altro articolo il risparmio sarà del 25%. Quest'ultimo, venduto a 59,90€, rappresenta il "cervello" del sistema d'illuminazione Philips Hue, dato che permette di connettere e controllare fino a 50 luci e accessori: collegandolo all'app Hue potrete impostare routine, timer, scenari luminosi personalizzati e molto altro, sincronizzando l'intera casa in pochi istanti.

Insomma, a prescindere che siate alla ricerca di lampadine, lampade o strisce LED, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro o di coloro a cui desiderate regalare le magnifiche Philips Hue. Inoltre, potrete approfittare della spedizione gratuita per acquisti superiori a 50,00€, oltre che del reso fino a 30 giorni dall'acquisto. Parliamo, dunque, di un'occasione ottima per rendere l'illuminazione della casa smart!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Philips dedicata alla promozione Natale, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

