Acquista da Comet: ogni 100€ di spesa, 20€ in regalo!

Comet è nota per le sue ondate promozionali, le quale permettono ai clienti di risparmiare notevolmente sui prodotti venduti sia nello store online che nei negozi fisici. Anche ad aprile, dunque, non potevano mancare le offerte, e in particolare fino al 30 aprile potrete otterrete un buono sconto da 20€ per ogni 100€ di spesa, da utilizzare dal 2 al 31 maggio!

Vedi offerte su Comet

Offerte Comet, perché approfittarne?

La nuova promozione di Comet offre sconti su una vasta selezione di prodotti, dagli smartphone agli elettrodomestici, dalle smart TV ai notebook. Inoltre, molti articoli sono disponibili con opzioni di finanziamento a rate, che vi permettono di dilazionare i pagamenti e rendere i vostri acquisti più accessibili, oltre che godere della consegna gratuita direttamente a casa vostra.

Si tratta, dunque, dell'occasione perfetta per acquistare uno o più prodotti, ottenendo poi un buono sconto in base alla spesa effettuata con cui potrete concedervi altre spese nel corso del mese di maggio. Tra gli articoli in offerta presenti nel volantino vi è, per esempio, il nuovissimo MacBook Air 13" M3, disponibile a soli 1.119,00€ invece di 1.349,00€.

Parliamo di un notebook top di gamma perfetto per lavoro, studio e tempo libero. Grazie al potente processore M3 e agli 8GB di RAM riuscirete, infatti, a utilizzare qualsiasi programma in modo estremamente fluido, mentre il display 13,6" con risoluzione 4K vi permetterà di godere di progetti, film e serie tv con dettagli e colori incredibili.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto, per cui vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alla promozione su Comet. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!

