Quante volte vi siete trovati a dover sacrificare lo spazio tra un mobile e il muro a causa di una presa elettrica sporgente? È un problema comune che rovina l’armonia dell’arredo e limita la disposizione dei mobili. Fortunatamente, esiste una soluzione pratica ed economica: un adattatore salvaspazio dal design piatto che vi consente di recuperare centimetri preziosi e ottenere un risultato estetico più ordinato. Su Amazon è disponibile a soli 10€, attualmente anche in offerta.

Adattatore presa tripla piatta FANTON, chi dovrebbe acquistarla?

Questo adattatore da S17 a 3P17/11 piatto è stato progettato appositamente per risolvere il problema delle prese ingombranti. Grazie alla sua forma piatta, permette di accostare mobili, armadi o elettrodomestici alla parete senza ostacoli, mantenendo comunque tutte le funzionalità necessarie. Si tratta di un piccolo accorgimento che può fare una grande differenza nel comfort quotidiano e nell’organizzazione degli spazi domestici o lavorativi.

Dal punto di vista tecnico, il prodotto è costruito con materiali di buona qualità: corpo e morsettiere sono in polimeri resistenti al calore e agli urti, mentre la spina è realizzata in materiale autoestinguente con perni in ottone nichelato. Questo garantisce non solo sicurezza, ma anche una lunga durata nel tempo. La portata massima è di 1500W con tensione di 250V~ e frequenza di 50/60Hz, adatta alla maggior parte delle esigenze domestiche.

L’adattatore è dotato di una spina 2P+T da 16A 250V~ (standard italiano) e offre tre prese bipasso 2P+T 10/16A 250V~, compatibili con spine sia da 10 che da 16 ampere. Una scelta pratica per chi cerca funzionalità, sicurezza e risparmio di spazio, senza rinunciare allo stile. Se volete dire addio agli ingombri e rendere i vostri ambienti più ordinati, questo adattatore salvaspazio è la soluzione ideale.

