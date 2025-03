Se vuoi provare AIR UP, è il momento giusto: Gen2 starter set in OFFERTA a soli 45€!

Da tempo volevate provare AIR UP ma stavate aspettando lo sconto giusto, per fare una prova? AIR UP Gen2 starter set è ora in offerta su Amazon con uno sconto del 15% ed è la scelta perfetta per voi: da 52,99€ a soli 44,99€! Questo innovativo sistema vi permette di bere acqua pura aromatizzata naturalmente senza zuccheri o calorie aggiuntive. Il set include una borraccia da 600ml in color viola lavanda e 5 cialde di gusti diversi che aromatizzano fino a 25 litri d'acqua.

AIR UP borraccia Gen2, chi dovrebbe acquistarla?

L'AIR UP Gen2 starter set è ideale per chi desidera bere più acqua ma trova difficile farlo per la mancanza di sapore. Perfetto per sportivi, studenti e lavoratori che vogliono mantenersi idratati senza ricorrere a bevande zuccherate o caloriche. Questo innovativo sistema permette di gustare acqua aromatizzata al 100% naturalmente grazie alla tecnologia brevettata SCENTASTE, che utilizza solo il profumo degli aromi per ingannare i sensi, senza aggiungere zuccheri o calorie all'acqua.

Particolarmente consigliato a chi è attento alla salute e all'ambiente. La borraccia da 600ml è realizzata con materiali riciclati e senza BPA, riducendo fino all'88% i rifiuti di plastica rispetto alle bottiglie usa e getta. Con le 5 cialde incluse (Mango Passion Fruit, Tè Freddo Pesca, Ribes nero, Lime e Ciliegia kola) potrete aromatizzare fino a 25 litri di acqua, rendendo questo starter set un investimento economico oltre che salutare per chi vuole abbandonare le bevande industriali senza rinunciare al gusto.

L'AIR UP Gen2 starter set rappresenta un'innovazione nel modo di bere acqua. Questa borraccia da 600ml utilizza la tecnologia brevettata SCENTASTE che permette di gustare aromi naturali senza zuccheri o calorie. Il set include 5 cialde di diversi gusti (Mango Passion Fruit, Tè Freddo Pesca, Ribes nero, Lime e Ciliegia kola) che possono aromatizzare fino a 25 litri d'acqua. Realizzata in materiali sicuri senza BPA, è lavabile in lavastoviglie e compatibile con acqua naturale e frizzante. A soli 44,99€ (rispetto al prezzo originale di 52,99€), l'AIR UP Gen2 rappresenta un investimento intelligente per chi desidera bere più acqua in modo sano e gustoso. Vi consigliamo questo prodotto per combinare benessere, sostenibilità e piacere: ridurrete l'uso di bottiglie di plastica usa e getta, eviterete bevande zuccherate, e potrete idratarvi regolarmente con gusti sempre diversi. Una soluzione pratica per rendere l'idratazione un piacere quotidiano.

