Se avete aperto TikTok o Instagram negli ultimi mesi e settimane, vi sarà stato impossibile non imbattervi in un volto di plastica lucida, con un ciuffo nero scolpito e un’espressione tra il malinconico e il grottesco. È la maschera di Tony Pitony, l’enigmatico artista che ha trasformato un accessorio da pochi euro in un’icona culturale del 2026. Ma come ha fatto un oggetto così semplice a diventare un'ossessione collettiva? Analizziamo il fenomeno.

L'ascesa di un'icona "Lo-Fi"

Il successo della maschera non è solo estetico, ma simbolico. In un’epoca di filtri impeccabili e perfezione digitale, Tony Pitony ha scelto la strada opposta: l’estetica "brutta".

L'effetto Sanremo: la consacrazione è arrivata sul palco dell'Ariston. Vedere quella faccia di plastica duettare con Ditonellapiaga o consegnare cachi al pubblico ha creato un contrasto comico irresistibile che ha generato migliaia di meme in poche ore.

Musica e satira: i testi di brani come Donne Ricche o Culo hanno trovato nella maschera il volto perfetto: un'espressione fissa che rende ancora più surreale ogni parola cantata.

Dove acquistare la maschera di Tony Pitony oggi

Il paradosso della viralità è che ora quel pezzo di plastica economica è diventato un oggetto del desiderio quasi introvabile. Ecco i canali principali per accaparrarsene una:

Il sito ufficiale "Oggettony"

Il punto di riferimento primario è lo store ufficiale dell'artista. Qui la maschera viene venduta in "drop" improvvisi. Consigliamo di attivare le notifiche sui profili social dell'artista per non perdere i rifornimenti lampo.

Marketplace dell'usato (Subito e eBay)

Dato che la maschera originale è tecnicamente un fondo di magazzino di vecchi costumi di Elvis Presley degli anni '90, molti venditori privati hanno iniziato a svuotare le soffitte. Attenzione al prezzo: alcuni esemplari "certificati" come simili a quelli di Tony sono arrivati a cifre folli (anche oltre i 50€ per un oggetto che ne varrebbe 5).

Trovala su eBay

Grandi rivenditori online

Se non vi interessa l'originalità "vintage" ma volete solo l'effetto visivo, potete cercare sui grandi siti di e-commerce come Amazon, AliExpress o Temu. Trucco per la ricerca: non cercate "Maschera Tony Pitony", ma utilizzate chiavi di ricerca come "Elvis Presley plastic mask", "Celebrity thin plastic mask" o "Maschera Elvis vintage anni '70".

Trovala su Amazon Trovala su Aliexpress