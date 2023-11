Amazon Echo Pop: tra i più venduti al Black Friday, oggi ancora in sconto!

Tra i grandi protagonisti dell'appena trascorso Black Friday di Amazon, Echo Pop è stato uno dei dispositivi più venduti sulla piattaforma e non a caso, visto che si tratta, quasi certamente, di uno degli smart speaker più belli mai prodotti dal colosso statunitense, caratterizzato da un design davvero indovinato. Ebbene, qualora non abbiate avuto modo di acquistarlo negli ultimi giorni, sappiate che anche oggi Echo Pop è in sconto ad un ottimo prezzo, ovvero a soli 32,99€, e dunque con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale!

Amazon Echo Pop, chi dovrebbe acquistarlo?

Come tutti i prodotti della linea Echo di Amazon, anche Echo Pop è un dispositivo che tornerà certamente comodo a chi ha un particolare interesse verso il mondo dell'internet of thing e, più nello specifico, a chi cerca una comoda (e bella) interfaccia per la propria rete domotica.

Echo Pop, infatti, come qualsiasi dispositivo della gamma Echo, può essere utilizzato sia come HUB per la gestione della propria rete domotica, che come prolungamento della stessa, andando a collocarsi in stanze in cui, magari, non è così scontato inserire uno smart speaker, specie perché questo nuovo dispositivo può essere collocato a muro, grazie ad particolare stand venduto separatamente.

Parliamo, dunque, di uno speaker intelligente con le tipiche funzioni di Amazon Alexa, ed in grado di rispondere a praticamente qualsiasi necessità "smart", sia essa quella di riprodurre brani, audiolibri o podcast, sia per controllare eventuali dispositivi connessi come prese e luci, o anche qualsiasi moderno elettrodomestico intelligente, come gli ormai ben noti aspirapolvere robot (qui una lista dei migliori secondo la nostra redazione).

Insomma, parliamo di un dispositivo utile e bellissimo, dotato di un design unico ed accattivante, motivo per cui vi invitiamo ad approfittare subito dell'offerta, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto dove potrete completare il vostro acquisto.

