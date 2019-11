Amazon Echo Studio, nuovo speaker wireless con qualità audio superiore

Amazon Echo Studio è un nuovo speaker wireless con supporto Alexa che vanta 5 altoparlanti integrati. Woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima.

Amazon ha reso disponibile in Italia Echo Studio, una nuova linea di altoparlanti smart wireless con supporto Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Si tratta di un prodotto con interfaccia vocale Alexa che punta sulla qualità audio, grazie alla presenza di cinque altoparlanti direzionali per un audio immersivo. Nello specifico monta un woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima capace di produrre “bassi profondi e ricchi”, utilizzando una apertura nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d’aria e quindi la diffusione delle frequenze più basse.

È dotato inoltre di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, che offrono “frequenze medie nitide e frequenze alte dinamiche”. Inoltre, vanta un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione e senza dispersioni. “Echo Studio in aggiunta rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove venga posizionato il ​​dispositivo”, sottolinea Amazon.

Echo Studio può essere abbinato (in singolo o un coppia) anche a Fire TV Stick 4K e TV Stick (2° gen) per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo. Non manca poi il supporto alla tecnologia Zigbee che gli consente di trasformarsi in un hub per la gestione di dispositivi domestici intelligenti compatibili – si pensi ad esempio a lampadine, ventilatori, telecamere, etc.

Da ricordare anche che grazie a migliaia di Skill disponibili, Alexa consente di aumentare il numero di funzioni del dispositivo abilitando ad esempio suoni rilassanti o mettendo alla prova le proprie conoscenze. Basta dire: “Alexa, quali sono le Skill più usate?”.

Echo Studio è disponibile su Amazon.it al costo di 199,99 euro: le consegne ai clienti iniziano a partire da oggi, 7 novembre.